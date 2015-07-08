法国经济：央行下修第二季经济成长预估至0.2%

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透巴黎7月8日 - 法国央行周三将法国第二季经济成长的预估下修至0.2%，公布的调查显示工业及服务业前望有好有坏。
上次在6月8日的预估为第二季经济将成长0.3%。
央行6月制造业企业信心指标从5月的99降至98，服务业企业信心指标则从95升至96。
央行在评论中表示，企业领袖预期7月工业生产和服务业活动将会升高，建筑业活动则料将持稳。(完) (编译 戴素萍 审校 艾茂林)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。