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市场报道 | 2015年 7月 8日 星期三 14:54 BJT

法国经济：央行下修第二季经济成长预估至0.2%

路透巴黎7月8日 - 法国央行周三将法国第二季经济成长的预估下修至0.2%，公布的调查显示工业及服务业前望有好有坏。

上次在6月8日的预估为第二季经济将成长0.3%。

央行6月制造业企业信心指标从5月的99降至98，服务业企业信心指标则从95升至96。

央行在评论中表示，企业领袖预期7月工业生产和服务业活动将会升高，建筑业活动则料将持稳。(完) (编译 戴素萍 审校 艾茂林)

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