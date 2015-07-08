路透基点：星科金朋委托三家银行为其安排5亿坡元五年期债务重组贷款

路透香港7月8日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，半导体封装测试供应商星科金朋已委托巴克莱、星展银行和荷兰国际集团安排5亿坡元(3.69亿美元)五年期贷款，用于债务重组。

这家新加坡上市公司在6月26日表示，已接受中国同行江苏长电科技有限公司发起的自愿有条件现金收购要约，长电科技拟以每股0.46577坡元的价格收购该公司的全部股份。长电科技也在同日表示，这项规模为7.8亿美元的现金收购要约已获得来自股东和相关部门的所有必要的批准。

据两家公司之前的公告称，最新的联贷将成为星展银行之前向星科金朋独家提供的8.9亿美元过桥贷款的一部分。

长电科技在2月表示，这笔过桥贷款最初贷款期限为六个月，可以延长至12个月。六个月期、九个月期和12个月期贷款的利率分别较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码150、200和240个基点。

该公司还称，星展银行将获得135个基点的安排费，在第七个月能获得60个基点的展期费，在第10个月能获得55个基点的展期费。

公告还称，联贷利率为较Libor加码370个基点。安排费将根据星科金朋的信用评级而定：评级为Ba2/BB-(穆迪/标准)，安排费为120个基点，Ba3/BB和B1/BB-评级的安排费分别为220和320个基点。