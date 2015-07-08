澳洲股市：收盘重挫2%，因中国和希腊忧虑蔓延

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透悉尼7月8日 - 澳洲股市周三跌2%，市场忧虑中国股灾，且对于希腊能否与债权人达成纾困协议重又感到怀疑。
美元贬值以及铁矿石价格.IO62-CNI=SI崩跌也对股市下跌推波助澜。
澳股指标S&P/ASX 200指数 收跌111.9点至5,469.5点。该指数本月每个交易日的波动幅度均超过1%，反映出市场心态日益浮躁。自年初以来该指数仅涨1%。(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。