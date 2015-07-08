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亚洲 | 2015年 7月 8日 星期三 14:57 BJT

澳洲股市：收盘重挫2%，因中国和希腊忧虑蔓延

路透悉尼7月8日 - 澳洲股市周三跌2%，市场忧虑中国股灾，且对于希腊能否与债权人达成纾困协议重又感到怀疑。

美元贬值以及铁矿石价格.IO62-CNI=SI崩跌也对股市下跌推波助澜。

澳股指标S&P/ASX 200指数 收跌111.9点至5,469.5点。该指数本月每个交易日的波动幅度均超过1%，反映出市场心态日益浮躁。自年初以来该指数仅涨1%。(完)

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