《焦点》中国股市风云突变，惊破券商全球美梦

本文提到的券商均拒绝谈论他们的市场干预计划细节。

另一家上海券商的员工透露，一些内地券商的市场干预计划包括只向客户提供“能稳定市场”的信息。

申万宏源证券 的一位员工称，管理人员在晨会上通知业务部门要稳定市场。中国股市自6月初以来市值已蒸发超过4万亿美元，是德国股市市值的四倍。

“尤其是我们的大客户，上面要求我们要安抚他们，”这位员工说。

无法立即联系到申万宏源对此置评。

这位员工还说，券商救市也是救自己。