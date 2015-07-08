《焦点》中国股市风云突变，惊破券商全球美梦

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
本文提到的券商均拒绝谈论他们的市场干预计划细节。
另一家上海券商的员工透露，一些内地券商的市场干预计划包括只向客户提供“能稳定市场”的信息。
申万宏源证券 的一位员工称，管理人员在晨会上通知业务部门要稳定市场。中国股市自6月初以来市值已蒸发超过4万亿美元，是德国股市市值的四倍。
“尤其是我们的大客户，上面要求我们要安抚他们，”这位员工说。
无法立即联系到申万宏源对此置评。
这位员工还说，券商救市也是救自己。
“这不只是政府的要求，”该员工说。“牛市中券商受益良多。这是我们必须要做的事情。”(完) (编译 王洋/张明钧/王颖/白云 审校 王颖/艾茂林/郑茵)
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