更新版1-台湾货币市场：资金宽松短率持稳，小型民营银行出现小量需求

(新增央行存单发行及银行间拆款收盘细节) * 资金宽松短率持稳，除续做外部分小型银行有少量需求 * 短票利率持平，怕引发反感不敢再压利率 * 债券附买回利率维持原位，市场资金仍然很多 记者 罗两莎 路透台北7月8日 - 台湾银行间短率周三持平。银行资金调度人士表示，今天市场资金 较昨天略为宽松，但利率没有大变化，拆借者均以续做为主，惟有部分小型民营银行有少量 的资金需求。 大型公股商银资调人员指出，因今天是月初，市场资金非常充裕，利率变化不大，展望 资金环境，短期内几乎没有往上攀升的条件。 〞今天我们还是持续拆出，而且大部分是续做，但也有小型的民营银行有一点点的额外 资金需求。〞一位大型公股银行资调人员说。 今日收盘报价 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均利 0.387% 0.387% 率 --隔夜拆款利率区间 0.295-0.400% 0.295-0.400% --一周拆款利率区间 0.385-0.440% 0.385-0.460% --两周拆款利率区间 0.390-0.430% 0.395-0.445% **短票利率持续在低档盘旋** 在短票方面，交易员表示，周二公布进出口数据大幅衰退，实质贸易萎缩下，企业资金 需求不大，发票量低迷，利率仍有下压空间。不过近期利率已经偏低，短期内若再往下调整 恐怕造成反感。 〞我们不敢压低利率了，再往下压大家会翻脸，我们现在比较关心的是厂商会不会退票 的问题。〞一位大型票券公司主管说。 大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.55%，大致同于上日。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0. 554%，前日在0.555%；上日成交量47.76亿台币，前日109.81亿台币。 台湾央行周三公布，发行2,007亿台币存单亿台币存单，与今日存单到期金额1,993亿相 较，存单发行余额增14亿。 央行本周定期存单到期总额为9,814.7亿台币，本周余日的存单到期情况分别为：周四1 ,432.2亿以及周五2,016亿台币。 拆款中心资料 显示，周三超额准备为141亿台币，累积超额准备为685亿台币、加 计前期1%的超额准备为2,211亿台币。 **RP市场利率区间维持原位** 债市附买回(RP)市场方面，证券商表示，今天是月初，市场资金依旧宽松，利率维持不 变，呈现钱多券少的局面。 大型票券公司交易员则指出，市场资金宽松，票券商可透过其他管道取得资金。 〞今天市场上的钱很多，我们可以从其他管道如透过拆款拿钱进来。〞票券公司交易员 说。 今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.52-0.53%；10天期以上公司债RP 主要成交在0.62-0.63%，利率与上日水准相近。 大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率持平于近日水准，极短天期利率在0.42% ，其余在0.45%-0.47%；公司债新承做附买回利率极短天期在0.46%，其余在0.48-0.50%。 本周的债券交割还有：周五(10日)远鼎投资交割36亿台币公司债。 大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率持续持稳，极短天期利率在0.42%，其余 在0.45%-0.47%；公司债新承做附买回利率极短天期在0.46%，其余在0.48-0.50%。但这部分 的债券附买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有所差异。(完) (审校 高洁如/曾祥进)