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市场报道 | 2015年 7月 8日 星期三 15:09 BJT

《汇市简讯》希腊退出欧元区风险可能限制欧元/英镑上涨空间

0700GMT
    
    * 目前希腊问题不确定性尚未过去，或有助于将欧元/英镑压制在0.7
166下方
    * 0.7166是上周自八年低点0.6989以来这波涨势的高点
    * 欧盟明确表示，希腊是否退出欧元区要看本周余下时间的进展情况
    * 英镑历史悠久，和刚诞生十几年的欧元相比，避险性更强一些
    * 在0.7166前方有阻力位0.7143
    * 英国财政大臣奥斯本将从1130GMT开始宣布预算方案(完)
    
    
      

 (编译 郑茵 审校 王洋)

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