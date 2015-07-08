《汇市简讯》希腊退出欧元区风险可能限制欧元/英镑上涨空间

0700GMT * 目前希腊问题不确定性尚未过去，或有助于将欧元/英镑压制在0.7 166下方 * 0.7166是上周自八年低点0.6989以来这波涨势的高点 * 欧盟明确表示，希腊是否退出欧元区要看本周余下时间的进展情况 * 英镑历史悠久，和刚诞生十几年的欧元相比，避险性更强一些 * 在0.7166前方有阻力位0.7143 * 英国财政大臣奥斯本将从1130GMT开始宣布预算方案(完) (编译 郑茵 审校 王洋)