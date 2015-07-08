《汇市简讯》希腊退出欧元区风险可能限制欧元/英镑上涨空间

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
0700GMT * 目前希腊问题不确定性尚未过去，或有助于将欧元/英镑压制在0.7 166下方 * 0.7166是上周自八年低点0.6989以来这波涨势的高点 * 欧盟明确表示，希腊是否退出欧元区要看本周余下时间的进展情况 * 英镑历史悠久，和刚诞生十几年的欧元相比，避险性更强一些 * 在0.7166前方有阻力位0.7143 * 英国财政大臣奥斯本将从1130GMT开始宣布预算方案(完) (编译 郑茵 审校 王洋)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。