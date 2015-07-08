全球金市：现货金陷于四个月低点附近，避险买盘缺席

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
黄金通常被视为金融和经济动荡时的替代投资选择，但受强势美元和美国利率前景影响，金价并未因上述两大因素而获得大量避险买盘。
汇丰的分析师James Steel表示，避险买盘似乎绕过了黄金，而去追捧美国公债和其他主权债券。
日圆则受到热烈的买盘追捧。
0659GMT，现货金 跌0.6%至每盎司1,147.75美元，盘中一度跌至每盎司1,146.75美元，为3月18日以来最低。周二跌幅超过1%。
继隔夜下跌4%后，现货银 周三下跌近2%，交投于2014年12月以来最低点附近。现货铂金(白金) 大跌至2009年初以来最低，现货钯金 跌至2013年中低点。
美元周三下跌，但兑一篮子货币 仍处于一个月高点附近。美元走强使黄金对于其他货币持有者而言更为昂贵。
欧元区成员国要求希腊在本周末前提交全面改革提议，以换取贷款，从而可使希腊避免退出欧元区并陷入经济破产。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1147.75 -7.4 -0.64
现货银 14.78 -0.26 -1.73
现货铂金 1011.5 -24.75 -2.39
现货钯金 631.5 -15.5 -2.4
COMEX期金 1147 -5.6 -0.49
COMEX期银 14.73 -0.239 -1.6
汇率
欧元/美元 1.1011
美元指数 96.614
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
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全球金市 COMEX金持仓
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金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍/汪红英；审校 李春喜/白云)
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