台湾汇市：台币兑美元放量创三周低位，因陆股续挫及出口表现不佳

* 陆股持续暴跌与希腊危机令风险需求降温 * 出口不佳经济成长恐下调令台币承压 * 实质交易区间估在30.980-31.110 路透台北7月8日 - 台币兑美元 周三放量收贬，创三周收盘低位。汇银人士表示，主要受中国股 市跌势不止及希腊救助协议未见成果等外部因素，以及台湾6月出口数据劣于预期、台股大跌等内部因素拖累 。 台币已连续第三日收低。交易员指出，今日台股出现逾三年单日最大跌幅，外资扩大卖超并汇出，此外， 投资人在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)做多美元，也让台币现货承压。不过出口商在31.02价位大举抛汇 ，对台币提供些许支撑。 “就怕台湾变成提款机，不过央行应该会让台币缓贬。”一位外商银行交易主管说。 他表示，无论陆股暴跌与希腊债务危机短期内均难见解决，金融市场波动加剧，投资人避险情续难以降温 。此外，昨日公布的6月出口数据不佳，令今年经济成长率预测面临下修压力，央行应对此一难局，虽不至降 息，但应该会让台币缓贬以为因应。 就技术面观察，该交易主管认为，若以一个月美元/台币NDF的200天均线落在31.06来看，台币实质价位下 一个有效支撑应该会在31.19附近。 另一本地银行交易员则称，今日外汇市场成交量快速增加，主要是因为外资扩大美元买需与出口商大量抛 汇的结果，短线台币怎么走，还是要看这两股力量的博弈结果。 今日台币贬6.3分以31.225作收，前波收盘低位在6月17日的31.261。 今日台币实质交易区间在30.998-31.040；上日交易区间在30.953-30.986。交易员预估，明日台币实质交 投波动区间暂看在30.980-31.100。 台湾财政部昨日公布，6月出口金额较上年同期跌13.9%，明显逊于市场预估的衰退6.0%。 台湾最高学术研究机构--中央研究院旗下经济研究所周三表示，台湾今年经济成长率将由3.38%下修至3.24%， 消费者物价指数(CPI)为负0.33%。 新兴亚洲货币周三多数下跌，因中国股市重挫和希腊债务危机恶化打击投资人风险胃纳。韩元兑美元 KR W=KFTC触及两年低点，因外国投资者持续卖出韩股 。中国股市沪综指周三收跌5.9%，创 业板指数则翻红微升。 台湾股市周三收盘重挫近3%，创逾三年单日最大跌幅。 台湾证券交易所周三资料显示，外资 及陆资在台股大幅卖超154.11亿台币，连续五个交易日卖超共计300.65亿台币；上交易日为卖超2.57亿台币。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)今日一个月期美元/台币换汇点自折价转为溢价。一个月美元/台币远 汇 尾盘报31.000/30.010，上日收在31.054。 本周余日国际重要经济数据和事件有： 7月8日(三)：金砖国家领导人第七次会议、美国FOMC公布6月政策会议记录。 7月9日(四)：中国6月PPI和CPI、德国5月进出口及贸易收支、上海合作组织峰会、韩国央行货币政策委员 会会议、英国央行宣布利率决定。 7月10日(五)：日本6月消费者信心指数、美国5月趸售库存、美国财长杰克卢出席Politico/Nasdaq对话、 美联储主席叶伦在克利夫兰城市俱乐部讲话、波士顿联储总裁罗森格伦在洛杉矶经济年度峰会发表演说。 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.225 31.162 30.998-31.230 31.212 15.71 7.76 元太外汇经纪公司 31.222 31.160 31.000-31.222 31.210 6.18 2.90 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 +0.030/+0.040 -0.020/-0.010 美元/台币六个月期 -0.045/-0.025 -0.100/-0.080 (完)