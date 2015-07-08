中国企业：滴滴快的已完成20亿美元融资，阿里腾讯等老股东追加投资

路透上海7月8日 - 中国移动交通平台滴滴快的公司周三宣布，已经完成了20亿美元的融资，新的投资方包括资本国际私募基金(Capital International Private Equity Fund)等多家全球知名投资者，阿里巴巴 、腾讯 、淡马锡、高都资本(Coatue Management)等现有股东也都追加了投资。

滴滴快的新闻稿称，公司本轮融资仅用了两周的时间，这是相当罕见的速度。由于全球投资者热情高涨，此前已经提高了融资额度。目前本轮融资中还有数亿美元的剩余额度，未来一个月还将有新的投资方加入，预计本轮融资全部结束后，融资金额将远超20亿美元。

同时，本轮融资完成后，滴滴快的公司将拥有超过35亿美元的现金储备，成为中国移动互联网领域现金储备最高的公司。

滴滴快的这轮融资是迄今为止全世界规模最大的一笔非上市公司融资，也是中国移动互联网领域最大规模的融资。此前，Facebook 在2011年获得15亿美元融资，美国短租网站公司Airbnb也在近日完成15亿美元的新一轮融资。

滴滴快的公司董事长兼CEO程维表示，“全球投资者参与本轮融资的热情表明，他们对公司的发展抱有极强的信心。而经过三年的发展，滴滴快的已经牢固的确定了在中国移动出行市场的领导地位.

他说，在移动交通领域，滴滴快的具备了比其他公司都更好的机会，未来公司将继续快速增长，同时也将推出更多新业务和服务，构建一套移动交通的生态系统，真正改变私家车出行，成为中国人未来的生活方式之一。

中国本土投行华兴资本和瑞信 是滴滴快的本轮融资的联席财务顾问。