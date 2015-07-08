《全球汇市》日圆升至六周高点，因中国股市暴跌削弱风险偏好

欧元区代表在周二举行的紧急峰会上表示，欧盟28国领袖将在周日开会讨论希腊命运问题。

法国巴黎银行分析师团队表示，目前没有特别乐观的理由，并警告称就算希腊紧张情势获得全面解决，欧元仍有再度走软的可能。

但他们在致客户报告中写道，“若市场开始预期会达成协议，市场确实仍有进行更多空头回补的空间。”

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1037 1.1010 +0.25 -8.76 1.2097

美元/日圆 121.70 122.53 -0.68 +1.69 119.68

欧元/日圆 134.32 134.89 -0.42 -7.22 144.77

美元/瑞郎 0.9430 0.9462 -0.34 -5.14 0.9941

英镑/美元 1.5423 1.5460 -0.24 -0.96 1.5573

美元/加元 1.2729 1.2702 +0.21 +9.56 1.1618

澳元/美元 0.7394 0.7447 -0.71 -9.48 0.8168

新西兰元/美元 0.6658 0.6647 +0.17 -14.61 0.7797

欧元/瑞郎 1.0409 1.0421 -0.12 -13.45 1.2026

欧元/英镑 0.7154 0.7119 +0.49 -7.75 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3774 9.3757 +0.02 -0.97 9.4688

美元/挪威克朗 8.2331 8.1553 +0.95 +10.19 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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