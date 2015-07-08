《路透晚报》--7月8日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数重挫3.1%创逾一年最大跌幅，受中国股灾连累

日本股市日经指数周三挫跌，创逾一年最大跌幅，市场担心中国股市跌跌不休，恐冲击中国经济，损及有中国业务的日本企业。日经指数挫跌3.1%，跌至七周低点19,737.64点，为去年3月以来最大单日跌幅。东证股价指数跌3.3%，创约一年半最大跌幅。

--中国股市：沪综指收跌5.9%，救市策略调整但仍难以恢复市场信心

中国股市沪综指收跌5.9%，创业板指数则翻红微升。分析师表示，今日国家队资金调整救市策略，对于拢聚人气并吸引观望资金入市起到一定作用，但仍难恢复市场信心。沪综指 收报3,507.192点，跌219.93点或5.9%。上证A股今日成交6,990亿元人民币，上日为7,738亿元；创业板收涨0.51%至2,364.05点。

--香港股市：恒指重挫5.8%，创2008年10月以来最大单日跌幅

香港股市创下2008年10月以来最大单日跌幅，受内地股市再次暴跌以及偏空的海外市场拖累。市场对希腊能否达成救助协议浮现新的疑虑。恒生指数重挫5.8%，收报23,516.56，为1月以来最低收位。国企指数跌6.1%，收报11,107.30点，为12月以来最低收盘位；跌幅为2011年9月以来最大。

--汇市：日圆升至六周高点，因中国股市暴跌削弱风险偏好

日圆兑美元升至六周高点，中国股市难以摆脱跌势，令本已受到希腊债务危机打击的投资者寻求避险。日圆兑美元上涨0.9%至121.45，为5月底以来最高。大宗商品货币全线下跌，澳元触及六年低位。另外，原油价格下滑导致挪威克朗也跌至六个月低位。

--欧元债市：大宗商品引发的德债收益率跌势放缓，希腊协议仍有望达成

大宗商品下跌引发的德国公债收益率(殖利率)跌势有所放缓，因希腊和欧盟有望在周日的最后期限前达成协议，这抑制了德国公债的需求。0852GMT，德国10年期公债收益率下滑1个基点至0.63%。

--国际油市：中国股灾加剧导致油价下跌，交易员预计油价将进一步走低

原油期货再度下跌，尽管预计美国库存下降，但对希腊债务危机和中国股市暴跌的担忧盖过了这一预期，交易员预计油价将进一步下跌。0846GMT，布兰特近月原油期货跌0.67美元，至每桶56.18美元。美国原油期货跌0.60美元，至每桶51.73美元。

--全球金市：现货金陷于四个月低点附近，避险买盘缺席

现货金延续跌势，在3月以来低点交投，黄金作为避险资产的吸引力受创，无视于希腊债务危机及中国股灾等利好因素。其他贵金属受金价表现影响，亦纷纷大跌。0847GMT，现货金跌至每盎司1,152.2美元，盘中一度跌至每盎司1,146.75美元，为3月18日以来最低。现货银跌近2%，交投于2014年12月以来最低点附近。现货铂金(白金)大跌至2009年初以来最低。

--金属期市：伦敦和上海期铜刷新六年低位，中国相关担忧情绪加重

伦敦和上海期铜双双刷新六年低位，因中国股市挫跌波及其他市场，并引发对中国政府可能已无法掌控经济增长的担忧。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜一度下滑至每吨5,240美元，为2009年7月以来最低；0850GMT已反弹至平盘上方，报5,376.5美元。。