重发-《汇市解析》--技术面及价位预测

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路透7月8日 - 以下为IRONFX分析师MARSHALL GITTLER对外汇市场重要技术走势及价位的预测：

欧元/美元：昨日下跌，但在1.0915获得支撑后强劲反弹至1.1050阻力位，随后有所后回落。在四小时图上，汇价走势仍呈现高点和低点逐步下移，因此我对短期前景依然看空。预计下一波跌势即将来袭，目标再次测试1.0915支撑区域。就更长周期而言，我维持中性立场。若升破1.1500心理水准可能带有更强的看多意味，而只有跌破1.0800才能证实日线图上逐步走低的趋势，或许会让整体走势重新转空。

美元/日圆：昨日走跌并再次测试122.00关键支撑区。自5月最后几个交易日以来，该汇率对一直处在下降楔形型态中，因此我认为短期前景为中性。不过短期指标显示动能偏弱，因此该汇率对可能还是会跌破122.00，或许会测试楔形型态中的下降趋势线，也就是121.45支撑位。相对强弱指标(RSI)在触碰略低于50的阻力位后转跌，MACD指标低于零和信号线，预示下跌。至于更全面的趋势，我仍预测会有一大波涨势。由于缺乏明显的空头反转信号，我认为楔形型态以及任何可能出现的短期进一步下跌都是长期涨势过程中的修正阶段。

欧元/英镑：昨日上扬，但仍未脱离横盘区间，支撑位和阻力位分别在0.7060和0.7135。自6月29日以来该汇率对一直在这两个水准之间震荡，我认为目前来看短期前景为中性。短期动能指标一直徘徊在平衡线上下，目前处在多头区域。这表明向上突破区间的可能性大于向下突破。从日线图上看，该汇率对自3月中旬以来趋势不明显，因此我认为整体前景为中性。只有收于心理关口0.7000之下，该汇率对才会恢复长期跌势。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1033 1.1010 +0.21 -8.80 1.2097

美元/日圆 121.72 122.53 -0.66 +1.70 119.68

欧元/日圆 134.28 134.89 -0.45 -7.25 144.77

美元/瑞郎 0.9431 0.9462 -0.33 -5.13 0.9941

英镑/美元 1.5426 1.5460 -0.22 -0.94 1.5573

美元/加元 1.2733 1.2702 +0.24 +9.60 1.1618

澳元/美元 0.7398 0.7447 -0.66 -9.43 0.8168

新西兰元/美元 0.6658 0.6647 +0.17 -14.61 0.7797

欧元/瑞郎 1.0408 1.0421 -0.12 -13.45 1.2026

欧元/英镑 0.7151 0.7119 +0.45 -7.79 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3797 9.3757 +0.04 -0.94 9.4688

美元/挪威克朗 8.2430 8.1553 +1.08 +10.32 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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