金属期市：伦敦和上海期铜刷新六年低位，中国相关担忧情绪加重

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
“不只是因为中国股市暴跌，对全球经济的信心不足也是个因素，”他说。
“但我认为情况不像看上去那么坏。美国经济将继续展现改善迹象，这应能帮助大宗商品寻获支撑，市场很快就能见底。”
市场人气已因对希腊的担忧而受到沉重打击。欧元区成员国要求希腊在周末之前拿出改革计划以换取贷款，从而避免退出欧元区。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 一度下滑至每吨5,240美元，为2009年7月以来最低；之后反弹回5,344美元，0731GMT仍保持在这一水平。上一交易日该合约价格挫跌4.5%。
上海期交所期铜 下跌5.7%，触及六年新低。
其他上海期交所合约跌幅在3.5-5%不等，期铝 触及10年新低。
但Argonaut Securities表示，年底之前，脆弱的供应面仍可能给铜价带来支撑。
全球最大铜出口国智利将2015年铜产量预估小幅下调至588万吨。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红/王颖；审校 白云)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。