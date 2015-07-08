金属期市：伦敦和上海期铜刷新六年低位，中国相关担忧情绪加重

“不只是因为中国股市暴跌，对全球经济的信心不足也是个因素，”他说。

“但我认为情况不像看上去那么坏。美国经济将继续展现改善迹象，这应能帮助大宗商品寻获支撑，市场很快就能见底。”

市场人气已因对希腊的担忧而受到沉重打击。欧元区成员国要求希腊在周末之前拿出改革计划以换取贷款，从而避免退出欧元区。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 一度下滑至每吨5,240美元，为2009年7月以来最低；之后反弹回5,344美元，0731GMT仍保持在这一水平。上一交易日该合约价格挫跌4.5%。

上海期交所期铜 下跌5.7%，触及六年新低。

其他上海期交所合约跌幅在3.5-5%不等，期铝 触及10年新低。

但Argonaut Securities表示，年底之前，脆弱的供应面仍可能给铜价带来支撑。

全球最大铜出口国智利将2015年铜产量预估小幅下调至588万吨。(完)

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