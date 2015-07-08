人民币衍生品：美元掉期曲线陡峭化，中国股灾与希腊危机激发恐慌买盘

路透北京7月8日 - 中国境内美元/人民币掉期 曲线周三较上周陡峭化。交易员表示，中国股灾与希腊危机加重人民币贬值预期，恐慌性买盘一度明显推高长端美元掉期升水，其中一年期品种盘中更是创出逾三个月新高。但央行强势维稳即期汇市，助力境内外掉期点涨幅收窄。

他们并指出，以美元/人民币期权隐含波动率 衡量的恐慌性指数昨日明显上升，离岸人民币的贬值预期更胜一筹，对离岸与在岸美元长端掉期升水的上扬起到推波助澜作用。但央行连续强势维稳纾缓了市场恐慌情绪，在本币资金面仍较充裕的情况下，短端掉期点今日多数下行，长端美元掉期升水的续涨空间亦将有限。

“昨天的市场对人民币的看空情绪真的是极度高涨，市场对人民币走贬非常恐慌。不过今天看到国内市场继续稳守6.2100，信号相对明显，离岸的也就跟着下来了。”一外资行交易员表示。

最近半个月来，中国A股市场持续大幅下跌，投资者信心极度受挫。为稳定市场人心，中国出台诸如降息和定向降准、降低股票交易费用等多条政策出手救市，而自上周末起更是有中国央行将向中国证券金融股份有限公司提供流动性支持等多条重量级政策密集出台。

市场人士并称，目前人民币贬值预期主要来自中港股市暴跌与希腊债务危机恶化，这导致避险情绪升温，外资撤离香港回流美国，并纷纷做多美元/人民币掉期升水以对冲人民币汇率贬值风险。本周沪股通 连续大幅净卖出与港币 汇率承压亦是佐证，其中周一沪股通更是创出133.85亿元的沪港通开通以来最大单日净卖出金额。

上述外资行交易员表示，目前人民币衍生品市场的表现有些像是中国股灾传导至汇市的迹象，如果人民币极度看贬，远期结汇盘的头寸也会拉升美元掉期升水。但即期汇率持稳有助遏制掉期点飙涨势头，而且中国国内信用状况还未明显恶化，毕竟企业资产负债表没有受到太大牵连。

截至北京时间16:00，美元/人民币一周期掉期 报于38个点子，一个月期 报于157个点子，一年期掉期美元升水 报于1,760个点子，分别较上周五扬升20.6%、12.1%、18.9%；而较之6月12日阶段低点1,223，一年期美元掉期升水累计涨幅已高达逾40%。

截至北京时间16:00，美元/人民币三个月期平价期权隐含波动率（VOL） 报价在1.45/1.95，一年期平价期权隐含波动率 报价在2.8/3.2，二者盘中均一度涨至4月14日以来的近三个月高位。昨日美元/人民币多数期限平价期权隐含波动率一改此前小步慢升走势，飚涨至逾两月高位。

中国银行间市场周三主要回购利率 走稳，隔夜品种较上日基本持平，七天回购利率则微幅下行；上海银行间同业拆放利率 除隔夜品种上涨1个bp外，其余期限均有下降。