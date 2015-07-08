欧洲个股：巴克莱执行长Jenkins将离职，由董事长McFarlane接手

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透伦敦7月8日 - 英国巴克莱银行 表示，执行长Antony Jenkins将离职，其职务由董事长John McFarlane接替，此前公司董事会明确，需要更换领导以带领该银行继续前进。
巴克莱称，在找到Jenkins的永久继任者之前，McFarlane是理想的接手人选。
巴克莱周三指出，“这样的发展并不意味着银行策略有重大变化。”(完) (编译 张明钧; 审校 郑茵)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。