欧洲个股：巴克莱执行长Jenkins将离职，由董事长McFarlane接手

路透伦敦7月8日 - 英国巴克莱银行 表示，执行长Antony Jenkins将离职，其职务由董事长John McFarlane接替，此前公司董事会明确，需要更换领导以带领该银行继续前进。

巴克莱称，在找到Jenkins的永久继任者之前，McFarlane是理想的接手人选。