版本:
中国
货币新闻 | 2015年 7月 8日 星期三 16:34 BJT

欧洲个股：巴克莱执行长Jenkins将离职，由董事长McFarlane接手

路透伦敦7月8日 - 英国巴克莱银行 表示，执行长Antony Jenkins将离职，其职务由董事长John McFarlane接替，此前公司董事会明确，需要更换领导以带领该银行继续前进。

巴克莱称，在找到Jenkins的永久继任者之前，McFarlane是理想的接手人选。

巴克莱周三指出，“这样的发展并不意味着银行策略有重大变化。”(完) (编译 张明钧; 审校 郑茵)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐