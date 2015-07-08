路透基点：建滔化工集团50亿港元五年期贷款启动

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透香港7月8日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，牵头行兼簿记行星展银行、恒生银行和渣打银行周三启动了建滔化工集团的50亿港元(6.45亿美元)五年期贷款。
建滔投资有限公司为担保人。这笔贷款平均分为A档定期贷款和B档循环信贷。
贷款利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码175个基点，混合平均贷款期限为4.25年。
银行受邀按四个档次加入：
承贷4.5亿港元或更多的银行可获综合收益191个基点，以及牵头行头衔，前端费为68个基点；
承贷3.5-4.49亿港元的银行可获综合收益188个基点，以及主办行头衔，前端费为55个基点；
承贷2.5-3.49亿港元的银行可获综合收益185个基点，以及安排行头衔，前端费为43个基点；
承贷1.5-2.49亿港元的银行可获综合收益182个基点，以及高级经理行头衔，前端费为30个基点。
回覆截止日期为8月14日。
贷款资金将用于为一笔始于2011年4月的五年期贷款再融资，以及用于核心业务，而不是房地产开发和投资的资本支出及一般企业融资需求。(完) (编译 汪红英；审校 高琦)
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