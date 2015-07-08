路透基点：建滔化工集团50亿港元五年期贷款启动

路透香港7月8日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，牵头行兼簿记行星展银行、恒生银行和渣打银行周三启动了建滔化工集团的50亿港元(6.45亿美元)五年期贷款。

建滔投资有限公司为担保人。这笔贷款平均分为A档定期贷款和B档循环信贷。

贷款利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码175个基点，混合平均贷款期限为4.25年。

银行受邀按四个档次加入：

承贷4.5亿港元或更多的银行可获综合收益191个基点，以及牵头行头衔，前端费为68个基点；

承贷3.5-4.49亿港元的银行可获综合收益188个基点，以及主办行头衔，前端费为55个基点；

承贷2.5-3.49亿港元的银行可获综合收益185个基点，以及安排行头衔，前端费为43个基点；

承贷1.5-2.49亿港元的银行可获综合收益182个基点，以及高级经理行头衔，前端费为30个基点。

回覆截止日期为8月14日。