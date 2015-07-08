《香港已公布新股发行上市日程表》--7月8日

金砖国家：1月20日股汇市收盘纵览
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
路透香港7月8日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2015年以来已在香港交易所上市公司一 览表： 新股申购： 公开招股 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 日 (亿股) (亿港元) (港元) ------------------------------------------------------------------------------------------- 6/30-7/6 金嗓子 1.816 8.3-11.4 4.58-6.28 7/15 瑞信 6/30-7/6 中智药业 2 4.92-6.16 2.46-3.08 7/13 国信证券(香港) 2015年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 -------------------------------------------------------------------------------------------- *7/8 环球医疗金融 <2666.HK 8.18 34.6 跌38.9% 高盛和野村 > *7/8 培力控股 5.98 4.25 跌36% 交银国际 7/7 鲁证期货 3.32 9.13 跌24.7% 齐鲁国际和海通国际 7/7 天韵国际 1.28 3.2 持平 国泰君安 7/7 和美医疗 7.55 15.9 跌9.8% 摩根士丹利和建银国际 7/6 国联证券 8 35.4 跌31.1% 交银国际、农银国际和齐鲁国 际 7/6 新明中国 1.43 6.72 跌5.6% 光大证券 7/3 彩客化学 4.01 5 升1.2% 国泰君安、中银国际 7/3 万景 0.8 0.8 升37.5% 丰盛融资 7/3 正大企业国际 不适用 不适用 跌28.75%^ 瑞银证券 7/3 辰兴发展 3 3 持平 工银国际 7/2 天彩控股 3.38 6.76 跌2.7% 中银国际 6/29 联想控股 42.98 151.7 跌0.07% 瑞银证券、高盛 6/26 维太移动 2.48 5.3 升2% 海通国际 6/26 红星美凯龙 13.28 72.2 跌4% 中金公司、高盛 6/23 亚美能源 3 22.8 跌7.3% 中金香港、汇丰 6/18 中国绿宝 4.71 7.77 跌9.38% 安信国际 6/19 百信药业 1.22 3.10 升18.33% 光大证券 6/11 三生制药 9.1 55.2 升2.7% 中信证券、高盛和摩根士丹利 6/3 长江实业地产 不适用 不适用 升5.8%^ 美银美林及汇丰 6/1 华泰证券 24.8 347.2 升4.8% 华泰金融、摩根大通及瑞银 5/27 云南水务投资 5.8 16.67 升25% 招商证券（香港） 5/27 德基科技 2.28 3.42 升14.9% 交银国际 5/12 滴达国际 0.68 1.36 升42.6% 华富嘉洛 4/30 昊海生物科技 59 23.6 跌1% 瑞银 4/16 现恒建筑 0.66 1.32 升80.3% 东英 4/10 广发证券 18.85 279 升34.7% 广发证券(香港)及高盛 4/8 NIRAKU 1.18 3.54 升0.8% 申银万国 3/31 高伟电子 4.25 8.84 跌9.9% 摩根士丹利 3/31 福耀玻璃 16.8 73.9 升13% 招商证券及瑞银 3/12 香港宽频 9 58 持平 高盛、摩根大通和瑞银 3/12 华夏动漫 3.65 3.9 升1.9% 法国巴黎 3/11 春立医疗 13.88 2.3 升3% 光大证券 3/11 苏创燃气 2.08 4.16 升0.5% 法国巴黎银行 3/11 KTL 3 0.84 升60.7% 建银国际 2/13 集成伞业 1.1 1.65 升56.4% 中国平安资本(香港) 1/30 时间由你 1.1 2.86 跌39% 信达国际 1/16 科劲国际 1.38 2.4 跌24.6% 建勤环球 1/15 雅仕维 6 6.6 跌3.5% 中银国际 1/15 新龙移动 0.82 0.37 升12.2% 海通国际 1/15 泰加保险 1.61 2 升33.5% 创桥国际 1/14 日成控股 0.6 1.68 升11.7% 天财资本 1/13 佐力小贷 1.3 3.9 升42.3% 中国银河国际 1/9 高鹏矿业 0.88 0.77 升1.1% 国泰君安 注: 1. *代表新增或已更新内容。 2. ^由于公司以介绍形式上市，故首日变幅以当天开盘价计算。 3. 集资额未计行使超额配股权。(完) 浏览其他香港新股新闻，请点选 (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价