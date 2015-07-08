亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至两个半月最低，因上海期胶大跌及日圆飙升

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
上海期交所9月期胶 跌765元，或6.04%，收报每吨11,910元人民币，为2014年12月12日以来最低位。
中国股市周三重挫至四个月低位。
有交易员称，日圆急涨也加大了市场压力。
日圆/美元在亚洲交易时段后期触及六周高点121.65，中国股市难以摆脱跌势，令本已受到希腊债务危机打击的投资者寻求避险。
日圆上涨，意味着以日圆计价的资产对持有其他币种的投资者而言会更贵。
TOCOM指标期胶到6月初时较4月低点上涨了约28%，并触及16个月高点，但此后已跌去近20%。
新加坡商品交易所(SICOM)7月期胶 最新报每公斤138.6美分，下跌了8.8美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 刘秀红/白云; 审校 王兴亚/郑茵)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。