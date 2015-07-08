亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至两个半月最低，因上海期胶大跌及日圆飙升

上海期交所9月期胶 跌765元，或6.04%，收报每吨11,910元人民币，为2014年12月12日以来最低位。

中国股市周三重挫至四个月低位。

有交易员称，日圆急涨也加大了市场压力。

日圆/美元在亚洲交易时段后期触及六周高点121.65，中国股市难以摆脱跌势，令本已受到希腊债务危机打击的投资者寻求避险。

日圆上涨，意味着以日圆计价的资产对持有其他币种的投资者而言会更贵。

TOCOM指标期胶到6月初时较4月低点上涨了约28%，并触及16个月高点，但此后已跌去近20%。

新加坡商品交易所(SICOM)7月期胶 最新报每公斤138.6美分，下跌了8.8美分。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>