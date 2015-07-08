中东情势：伊朗提出建设性方案，谋求化解与六大国分歧--ISNA

路透维也纳7月8日 - 据伊朗ISNA通讯社报导，一名高阶伊朗外交官周三表示，伊朗方面已经提出“一些建设性解决方案”，以化解伊核谈判中同六大国的分歧。

“伊朗已经提出多个建设性解决方案，以化解剩下的分歧。就我们的底线而言，我们不会再有弹性空间，”该名不愿具名的外交官向ISNA表示。