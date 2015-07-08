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亚洲 | 2015年 7月 8日 星期三 17:07 BJT

中东情势：伊朗提出建设性方案，谋求化解与六大国分歧--ISNA

路透维也纳7月8日 - 据伊朗ISNA通讯社报导，一名高阶伊朗外交官周三表示，伊朗方面已经提出“一些建设性解决方案”，以化解伊核谈判中同六大国的分歧。

“伊朗已经提出多个建设性解决方案，以化解剩下的分歧。就我们的底线而言，我们不会再有弹性空间，”该名不愿具名的外交官向ISNA表示。

伊朗和六大国试图达成一项最终协议，以结束10年来因伊朗核计画而造成的对立局面。(完) (编译 张明钧; 审校 郑茵)

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