中东情势：伊朗提出建设性方案，谋求化解与六大国分歧--ISNA

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透维也纳7月8日 - 据伊朗ISNA通讯社报导，一名高阶伊朗外交官周三表示，伊朗方面已经提出“一些建设性解决方案”，以化解伊核谈判中同六大国的分歧。
“伊朗已经提出多个建设性解决方案，以化解剩下的分歧。就我们的底线而言，我们不会再有弹性空间，”该名不愿具名的外交官向ISNA表示。
伊朗和六大国试图达成一项最终协议，以结束10年来因伊朗核计画而造成的对立局面。(完) (编译 张明钧; 审校 郑茵)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。