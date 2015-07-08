路透基点：石四药集团有限公司首次进入联贷市场，寻求7亿美元贷款

路透香港7月8日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国制药公司石四药集团有限公司正寻求7亿港元(9,000万美元)三年期子弹式定期贷款，这是该公司首次进入联贷市场。

法国巴黎银行是牵头行兼簿记行。

石四药集团为担保人，借款人为New Orient Investments Pharmaceutical Holdings (Hong Kong) Ltd。

该交易包括4.95亿港元的A部分和2.05亿港元的B部分，利率较香港银行同业拆息(Hibor)加码275个基点。

承贷1.5亿港元或更多的银行可获综合收益305个基点，以及主办行头衔，前端费为90个基点。

承诺费为50个基点。回覆截止日期为8月7日。

A部分贷款资金用于回购至多1.5亿股股票，占石四药集团有限公司5%的股权，回购价为每股3.30港元。B部分资金将用于一般融资需求。