《中国企业债发行日程表》--7月8日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
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发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 苏州吴江城市 12 7 7/7簿记建档 *5.25% AA+ 7/8-7/9 东方花旗证券 投资发展公司 (第3-7年分别偿还20%本金，吴江东方国有资本投资经营公司担保) 东吴证券 ========================================================================================= 福州城建 6 7 7/7簿记建档 *4.89% AA+ 7/8-7/10 中信建投证券 发展总公司 (第3-7年分别偿还20%本金) ========================================================================================= 长沙轨道 30 10 7/13簿记建档 -- AA+ 7/14-7/15 华泰联合证券 交通集团 (第3-6年分别偿还10%本金，第7-10年分别偿还15%本金) 中银国际证券
西南证券/财富证券 ========================================================================================= 陕西东岭 10 7 -- -- AA- 7/14-7/17 长城证券 工贸集团 (第3-7年分别偿还20%本金，宝鸡市投资集团担保) =========================================================================================
以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 暂无 ========================================================================================== 注: *表示新增。(完)
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路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。