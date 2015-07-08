《汇市简讯》欧元/英镑引领欧元涨势，美元应有机会卷土重来

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
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* 欧洲央行今日将讨论向希腊银行业提供紧急资助的事宜--诺沃特尼
* 欧元轧空略为加剧，似乎受欧元/英镑空头回补带动
* 但市场空头仓位并不充裕，轧空走势能走多远？
* 市场避险心态加重导致较大仓位被出脱
* 做多英镑曾经是外汇市场最为青睐的操作之一，现在面临风险
* 不过避险是一种安全策略，应会支撑美元
(完)
(编译 郑茵 审校 蔡美珍)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。