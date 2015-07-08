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市场报道 | 2015年 7月 8日 星期三 17:22 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑引领欧元涨势，美元应有机会卷土重来

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* 欧洲央行今日将讨论向希腊银行业提供紧急资助的事宜--诺沃特尼

* 欧元轧空略为加剧，似乎受欧元/英镑空头回补带动

* 但市场空头仓位并不充裕，轧空走势能走多远？

* 市场避险心态加重导致较大仓位被出脱

* 做多英镑曾经是外汇市场最为青睐的操作之一，现在面临风险

* 不过避险是一种安全策略，应会支撑美元

(完)

(编译 郑茵 审校 蔡美珍)

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