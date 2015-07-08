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亚洲 | 2015年 7月 8日 星期三 17:36 BJT

更新版 1-台湾汇市：台币兑美元放量创三周低位，因陆股续挫及出口表现不佳

* 外资大举卖超台股并净汇出近4亿美元
    * 陆股持续暴跌与希腊危机令风险需求降温
    * 出口不佳经济成长恐下调令台币承压
    * 实质交易区间估在30.980-31.110

 (新增央行官员说法)
    路透台北7月8日 - 台币兑美元 周三放量收贬，创三周收盘低位。汇银人士表示，主要受中国股
市跌势不止及希腊救助协议未见成果等外部因素，以及台湾6月出口数据劣于预期、台股大跌等内部因素拖累
。
    
    台币已连续第三日收低。交易员指出，今日台股出现逾三年单日最大跌幅，外资扩大卖超并汇出，此外，
投资人在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)做多美元，也让台币现货承压。不过出口商在31.02价位大举抛汇
，对台币提供些许支撑。
    
    “就怕台湾变成提款机，不过央行应该会让台币缓贬。”一位外商银行交易主管说。
    
    一不愿透露姓名的央行官员称，受到大陆不少上市公司股票停牌冲击，外资只好转而大砍台股，把台股当
作提款机。今天外资在股市卖超后，即大举汇出，净汇出近4亿美元。       
    
    官员表示，今日无论是美系或欧系外资都汇出，与前阵子在股市卖超后却停泊台湾不走的情况大异其趣。
    
　  〞今天外资都急着汇出去。〞不愿透露名字央行官员说。    
    
    外商银行交易主管表示，无论陆股暴跌与希腊债务危机短期内均难见解决，金融市场波动加剧，投资人避
险情续难以降温。此外，昨日公布的6月出口数据不佳，令今年经济成长率预测面临下修压力，央行应对此一
难局，虽不至降息，但应该会让台币缓贬以为因应。
    
    就技术面观察，该交易主管认为，若以一个月美元/台币NDF的200天均线落在31.06来看，台币实质价位下
一个有效支撑应该会在31.19附近。
    
    另一本地银行交易员则称，今日外汇市场成交量快速增加，主要是因为外资扩大美元买需与出口商大量抛
汇的结果，短线台币怎么走，还是要看这两股力量的博弈结果。

    今日台币贬6.3分以31.225作收，前波收盘低位在6月17日的31.261。        
    
    今日台币实质交易区间在30.998-31.040；上日交易区间在30.953-30.986。交易员预估，明日台币实质交
投波动区间暂看在30.980-31.100。    
    
    台湾财政部昨日公布，6月出口金额较上年同期跌13.9%，明显逊于市场预估的衰退6.0%。 
台湾最高学术研究机构--中央研究院旗下经济研究所周三表示，台湾今年经济成长率将由3.38%下修至3.24%，
消费者物价指数(CPI)为负0.33%。    
    
    新兴亚洲货币周三多数下跌，因中国股市重挫和希腊债务危机恶化打击投资人风险胃纳。韩元兑美元 KR
W=KFTC触及两年低点，因外国投资者持续卖出韩股 。中国股市沪综指周三收跌5.9%，创
业板指数则翻红微升。  
       
    台湾股市周三收盘重挫近3%，创逾三年单日最大跌幅。 台湾证券交易所周三资料显示，外资
及陆资在台股大幅卖超154.11亿台币，连续五个交易日卖超共计300.65亿台币；上交易日为卖超2.57亿台币。
     
       
    海外无本金交割远期外汇市场(NDF)今日一个月期美元/台币换汇点自折价转为溢价。一个月美元/台币远
汇 尾盘报31.000/30.010，上日收在31.054。  
 
    
    本周余日国际重要经济数据和事件有：      
    
    7月8日(三)：金砖国家领导人第七次会议、美国FOMC公布6月政策会议记录。

    7月9日(四)：中国6月PPI和CPI、德国5月进出口及贸易收支、上海合作组织峰会、韩国央行货币政策委员
会会议、英国央行宣布利率决定。
    
    7月10日(五)：日本6月消费者信心指数、美国5月趸售库存、美国财长杰克卢出席Politico/Nasdaq对话、
美联储主席叶伦在克利夫兰城市俱乐部讲话、波士顿联储总裁罗森格伦在洛杉矶经济年度峰会发表演说。
 
 16:00             台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量   上日 
                        报价                                     亿美元  
 台北外汇经纪公司     31.225    31.162  30.998-31.230   31.212    15.71    7.76
                                                                         
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 (完)

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