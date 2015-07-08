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亚洲 | 2015年 7月 8日 星期三 17:50 BJT

表格：沪港通活跃股一览--7月8日

路透香港7月8日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周三发布的沪港
通每日成交及活跃股数据。
    
                         沪股通（亿元人民币）          港股通（亿港元）
                                                  
 每日买入及卖出金额             142.75                      86.64
 买入成交金额                    38.25                      29.20
 卖出成交金额                   104.5                       57.43
  
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    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名  股票代码      股票名称      买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                 （元人民币）   （元人民币）    （元人民币）
 1                   中国平安      181,344,479  1,846,666,912   2,028,011,391
 2                   招商银行       37,735,898  1,457,074,668   1,494,810,566
 3                   贵州茅台       90,986,208  1,014,736,852   1,105,723,060
 4                   伊利股份       87,240,309    651,427,798     738,668,107
 5                   工商银行      107,554,461    301,089,595     408,644,056
 6                   兴业银行       96,907,775    262,930,443     359,838,218
 7                   青岛海尔       38,261,121    283,598,496     321,859,617
 8                   中国中车      120,574,258    173,436,499     294,010,757
 9                   大秦铁路       56,907,748    211,385,299     268,293,047
 10                  中国银行       43,836,677    217,492,150     261,328,827
       
    
  ===========================================================================
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    港股通--十大成交活跃股
      
 排名  股票代码    股票名称        买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                   （港元）       （港元）        （港元）
 1                 腾讯控股         50,107,550    528,525,820     578,633,370
 2                 建设银行         19,076,160    307,451,300     326,527,460
 3                 恒大地产        116,320,510    207,074,580     323,395,090
 4                 新华保险        267,735,510     50,729,540     318,465,050
 5                 中国移动            267,375    286,535,500     286,802,875
 6                 中国中车         57,199,790    203,402,512     260,602,302
 7                 辉山乳业        174,732,300     41,266,210     215,998,510
 8                 招商银行        176,198,990     15,351,710     191,550,700
 9                 金山软件         35,594,200    153,803,720     189,397,920
 10                银泰商业         15,841,585    173,404,060     189,245,645
    （完）
    
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 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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