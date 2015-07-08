表格：沪港通活跃股一览--7月8日

路透香港7月8日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周三发布的沪港 通每日成交及活跃股数据。 沪股通（亿元人民币） 港股通（亿港元） 每日买入及卖出金额 142.75 86.64 买入成交金额 38.25 29.20 卖出成交金额 104.5 57.43 ============================================================================ 沪股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （元人民币） （元人民币） （元人民币） 1 中国平安 181,344,479 1,846,666,912 2,028,011,391 2 招商银行 37,735,898 1,457,074,668 1,494,810,566 3 贵州茅台 90,986,208 1,014,736,852 1,105,723,060 4 伊利股份 87,240,309 651,427,798 738,668,107 5 工商银行 107,554,461 301,089,595 408,644,056 6 兴业银行 96,907,775 262,930,443 359,838,218 7 青岛海尔 38,261,121 283,598,496 321,859,617 8 中国中车 120,574,258 173,436,499 294,010,757 9 大秦铁路 56,907,748 211,385,299 268,293,047 10 中国银行 43,836,677 217,492,150 261,328,827 =========================================================================== = 港股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （港元） （港元） （港元） 1 腾讯控股 50,107,550 528,525,820 578,633,370 2 建设银行 19,076,160 307,451,300 326,527,460 3 恒大地产 116,320,510 207,074,580 323,395,090 4 新华保险 267,735,510 50,729,540 318,465,050 5 中国移动 267,375 286,535,500 286,802,875 6 中国中车 57,199,790 203,402,512 260,602,302 7 辉山乳业 174,732,300 41,266,210 215,998,510 8 招商银行 176,198,990 15,351,710 191,550,700 9 金山软件 35,594,200 153,803,720 189,397,920 10 银泰商业 15,841,585 173,404,060 189,245,645 （完） 浏览相关细节，请点选(here) (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)