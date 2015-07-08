路透基点：中国华融国际控股首次办理联贷，筹资1亿美元--TRLPC

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透香港7月8日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国华融国际控股有限公司已委托马来亚银行安排1亿美元三年期定期贷款，这是该公司首次办理银团贷款。
马来亚银行已包销了这笔贷款，并将为贷款预先提供资金。
中国华融国际控股的母公司--中国华融资产管理股份有限公司将提供同意协助书(letter of comfort)。
贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码230个基点，平均期限为2.95年。
承贷3,000万美元以上的银行可获综合收益250个基点，以及牵头行兼簿记行(MLAB)头衔，前端费为60个基点；承贷2,000-2,900万美元的银行可获综合收益244个基点，以及牵头行头衔，前端费为40个基点；承贷1,000-1,900万美元的银行可获综合收益240个基点，以及主办行头衔，前端费为30个基点。
承诺费为50个基点。
在30个月的宽限期结束后，贷款将隔半年分两期不等额偿还：10%(第一期)及90%(第二期)。
资金用于一般企业用途。承贷截止日期为7月31日。
中国华融国际控股是中国华融资产管理的全资子公司，标准普尔给予BBB+评级。(完) (编译 汪红英；审校 蔡美珍)
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