中国个股：保利地产上半年净利增约三成，部分董事计划增持股份

路透上海7月8日 - 中国大型房地产企业--保利地产 最新业绩快报显示，上半年归属于上市公司股东的净利润为50亿元人民币，同比增长30.88%；同时包括公司董事长在内的部分董事称，将通过券商和基金公司定向资产管理等方式增持公司股份。

针对业绩，保利地产称，因房地产项目竣工和结算面积增加，当期营业收入增长25%；而利润总额增长39.45%，主因是利润率较高的项目结算金额比重较大；至于净利润增幅略低，则是非全资房地产项目结转比重同比提高所致。

另外，在各方对股票市场“救市”举措频出背景下，保利地产董事长宋广菊和董事兼副总经理刘平计划增持公司股份，但未给出更多细节。

保利地产周三收报9.37元／股，最近一个月累计下跌22.96%。(完)

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here (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)