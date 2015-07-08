更新版 1-中国经济：近两个月经济发展积极因素不断增加，有条件完成全年目标--常务会议

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路透北京7月8日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开国务院常务会议指出，近两个月中国经济发展中积极因素不断增加，结构调整步伐加快，财政货币政策持续显效，发展动力和抗风险能力增强，有信心、有条件完成全年经济社会发展主要目标任务。

中国政府网周三报导，会议确定各级财政将已收回沉淀和违规资金2,500多亿元人民币，加快统筹用于急需领域；国务院将239亿元中央预算内投资存量资金调整用于在建重大项目；对闲置土地处置不力的收回年度新增建设用地指标。

会议要求进一步抓好重大政策、重大改革、重大项目落实，督促加快铁路、农村公路和重大水利等建设，保证完成全年目标。

通过专项债券及其他市场化筹资，支持国际产能合作。对涉农资金整合、放宽公积金使用、政务信息共享等方面落实不到位的事项挂牌催办。抓紧清理阻碍改革推进、政策落地的法律法规和规范性文件，加快修订财政、投融资等管理规定和市场准入、产品服务等标准。

会议听取国务院重大政策措施落实重点督查情况汇报，对落实不力的坚决处置整改；部署整改审计查出问题，把宝贵的公共资金资源用到促发展惠民生上；决定加大国家助学贷款力度，为贫困学子创造公平成长环境。