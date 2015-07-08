马来西亚期市：棕榈油期货下跌3%，受中国股市暴跌和希腊危机拖累

路透新加坡7月8日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌3%并触及六周新 低，为连续第三个交易日下滑；因中国股市暴跌和希腊债务危机继续打击 市场。 亚洲股市周三下挫，避险货币日圆反弹，因中国股市继续暴跌，动摇 了投资者原本就受到希腊债务危机困扰的信心。 “最初是希腊危机带来影响，现在整个亚洲市场都受到了冲击，”吉 隆坡一名棕榈油交易员表示。 “包括橡胶和金属在内的中国大宗商品纷纷大幅挫跌，进而影响棕榈 油。” 马来西亚衍生品交易所9月棕榈油期货 收低57马币，报每吨 2,152马币(565.72美元)，跌幅为2.58%。 交投最活跃的棕榈油期货合约成交量为28,212口，每口25吨；高于20 15年迄今23,000口的日均水平。 路透大宗商品市场技术分析师王涛的认为，棕榈油料将在2,139马币 附近寻获支撑，之后或者在这一水平徘徊，或者温和反弹。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 王颖；审校 王洋)