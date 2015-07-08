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亚洲 | 2015年 7月 8日 星期三 18:59 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货下跌3%，受中国股市暴跌和希腊危机拖累

路透新加坡7月8日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌3%并触及六周新
低，为连续第三个交易日下滑；因中国股市暴跌和希腊债务危机继续打击
市场。
    
    亚洲股市周三下挫，避险货币日圆反弹，因中国股市继续暴跌，动摇
了投资者原本就受到希腊债务危机困扰的信心。 
    
    “最初是希腊危机带来影响，现在整个亚洲市场都受到了冲击，”吉
隆坡一名棕榈油交易员表示。
    
    “包括橡胶和金属在内的中国大宗商品纷纷大幅挫跌，进而影响棕榈
油。”
    
    马来西亚衍生品交易所9月棕榈油期货 收低57马币，报每吨
2,152马币(565.72美元)，跌幅为2.58%。
    
    交投最活跃的棕榈油期货合约成交量为28,212口，每口25吨；高于20
15年迄今23,000口的日均水平。
    
    路透大宗商品市场技术分析师王涛的认为，棕榈油料将在2,139马币
附近寻获支撑，之后或者在这一水平徘徊，或者温和反弹。(完)
      
      
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
    NYMEX主力合约                伦敦布兰特主力合约      
 
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 (编译 王颖；审校 王洋)

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