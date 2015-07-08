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亚洲 | 2015年 7月 8日 星期三 19:31 BJT

东南亚股市：新加坡股市跌幅居前，受中国股市暴跌拖累

路透曼谷7月8日 - 东南亚股市周三下滑，因中国股市暴跌刺激尾盘
抛售，与中国相关的股票表现疲弱，带累新加坡指标股指跌至一周多最低
收盘点位。
    
    新加坡指标海峡时报指数 跌1.7%至6月29日以来最低收盘水
平，并创2014年12月16日以来最大单日跌幅。香港置地 跌4.7，
凯德集团 跌4%。
    
    马来西亚股市 触及逾一周新低，菲律宾股市 触及一个
月低点，两股市分别录得3.74亿马币(9,830万美元)和8.88亿披索(1,960
万美元)的外资净流出。
    
    泰国股市 跌0.9至近七个月收盘低点；印尼股市 连续
第三日扩大跌幅，越南股市 五个交易日以来首次下跌。
    
    周三的中国股市暴跌打击全球股市。
    
    泰国央行表示，中国股市暴跌给市场人气带来压力，但泰国对华投资
多数是存款和信用债券。印尼央行表示，希腊危机对印尼金融市场没有明
显影响。    
    
                                                涨跌    当日  今
年以来  2014年
                                    最新报价    点数    涨跌%   
涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   383.53    -4.73   -1.22  
 -6.63   410.77
    新加坡                   3284.99   -55.94   -1.67  
 -2.38  3365.15
    马来西亚                  1695.83   -16.47   -0.96  
 -3.71  1761.25
    泰国                      1470.25   -13.52   -0.91  
 -1.83  1497.67
    印尼                      4871.57   -34.48   -0.70  
 -6.80  5226.95
    菲律宾                     7363.43   -79.22   -1.06  
 +1.84  7230.57
    越南                        623.17    -7.10   -1.13  
+14.21   545.63
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  <0#.G
SPMAJOR>
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
 
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股       
 
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股     
 
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股     
 
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   [
CTMT/CN]
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NEWS/US]
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    澳洲股市报导             台湾股市报导               
 
    韩国股市报导             东南亚股市报导             
 
    英股富时指数             德股DAX指数                
 
    法股CAC-40指数         

 (编译 王颖；审校 王洋)

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