东南亚股市：新加坡股市跌幅居前，受中国股市暴跌拖累

路透曼谷7月8日 - 东南亚股市周三下滑，因中国股市暴跌刺激尾盘 抛售，与中国相关的股票表现疲弱，带累新加坡指标股指跌至一周多最低 收盘点位。 新加坡指标海峡时报指数 跌1.7%至6月29日以来最低收盘水 平，并创2014年12月16日以来最大单日跌幅。香港置地 跌4.7， 凯德集团 跌4%。 马来西亚股市 触及逾一周新低，菲律宾股市 触及一个 月低点，两股市分别录得3.74亿马币(9,830万美元)和8.88亿披索(1,960 万美元)的外资净流出。 泰国股市 跌0.9至近七个月收盘低点；印尼股市 连续 第三日扩大跌幅，越南股市 五个交易日以来首次下跌。 周三的中国股市暴跌打击全球股市。 泰国央行表示，中国股市暴跌给市场人气带来压力，但泰国对华投资 多数是存款和信用债券。印尼央行表示，希腊危机对印尼金融市场没有明 显影响。 涨跌 当日 今 年以来 2014年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 383.53 -4.73 -1.22 -6.63 410.77 新加坡 3284.99 -55.94 -1.67 -2.38 3365.15 马来西亚 1695.83 -16.47 -0.96 -3.71 1761.25 泰国 1470.25 -13.52 -0.91 -1.83 1497.67 印尼 4871.57 -34.48 -0.70 -6.80 5226.95 菲律宾 7363.43 -79.22 -1.06 +1.84 7230.57 越南 623.17 -7.10 -1.13 +14.21 545.63 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 <0#.G SPMAJOR> 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 [ CTMT/CN] 股市新闻 美股盘中英文报导 [STX NEWS/US] 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 王颖；审校 王洋)