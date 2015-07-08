国际油市：亚洲近月实货石脑油价格跌至正价差区间，受中国相关忧虑影响

路透新加坡7月8日 - 亚洲石脑油近月实货价格周三跌至下一个月份价格的下方，为五个半月来首见，受充足的供给、以及中国股市大跌和原油价格下滑等因素拖累。

一位在新加坡的行业消息人士称：“中国股市走势可能对石化行业产生了影响，进而间接地影响了石脑油。”

石脑油是一种原料，通常用于塑料等大宗石化产品的生产。

8月下半月石脑油实货价格比9月下半月每吨低出0.50美元，暗示市场疲弱，或是正价差的市场格局。

上述消息人士说：“目前而言，石脑油市场基本面未见改变，”并称大量供给一直是过去一两周来持续存在的问题。

汤森路透旗下Oil Research & Forecasts的数据显示，近月7月较8月的石脑油互换处在每吨2美元的深度正价差状态。

与实货市场不同的地方是，石脑油互换市场不涉及船货的交割。

亚洲汽油裂解价差连续第五日上涨，升至每桶15.89美元，因印度的需求料维持强劲。经历了之前的炼厂维护后，印度出现了供给短缺的现象。

此外台湾和韩国的炼厂维护预计也会令汽油供给保持吃紧的态势。

新加坡现货市场无交易达成。(完)

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