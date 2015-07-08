国际油市：亚洲中质馏分油走势震荡，受中国股市大跌影响

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透新加坡7月8日 - 亚洲中质馏分油市场周三走势震荡，受中国股市暴跌影响。
油价在亚洲早盘下跌，之后反弹，因有行业报告显示，美国原油库存降幅大于预期。交易商称，这导致很多公司在普氏估价程序中撤销买单和卖单。
交易商指出，整体来看，8月柴油和航煤的前景预计疲软，因为台湾和印度以出口为导向的炼厂完成检修复产。
交易商称，台湾台塑石化标售24万桶船期为8月的含硫500ppm柴油，此前该公司没有标售7月船期的现货。
来自越南的一些现货需求也帮助吸收了部分过剩的船货。
新加坡现货交易方面，达成一笔柴油交易，一笔航煤交易。
维多从BP购入10万桶航煤，船期为7月23-27日，价格为每桶较7月22-28日新加坡平均报价贴水1.5美元。
兴隆向托克售出25万桶含硫500ppm柴油，船期为7月27-31日，价格为每桶较7月27-31日新加坡平均报价贴水0.75美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 白云; 审校 王颖)
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