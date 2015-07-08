国际油市：亚洲中质馏分油走势震荡，受中国股市大跌影响

路透新加坡7月8日 - 亚洲中质馏分油市场周三走势震荡，受中国股市暴跌影响。

油价在亚洲早盘下跌，之后反弹，因有行业报告显示，美国原油库存降幅大于预期。交易商称，这导致很多公司在普氏估价程序中撤销买单和卖单。

交易商指出，整体来看，8月柴油和航煤的前景预计疲软，因为台湾和印度以出口为导向的炼厂完成检修复产。

交易商称，台湾台塑石化标售24万桶船期为8月的含硫500ppm柴油，此前该公司没有标售7月船期的现货。

来自越南的一些现货需求也帮助吸收了部分过剩的船货。

新加坡现货交易方面，达成一笔柴油交易，一笔航煤交易。

维多从BP购入10万桶航煤，船期为7月23-27日，价格为每桶较7月22-28日新加坡平均报价贴水1.5美元。

兴隆向托克售出25万桶含硫500ppm柴油，船期为7月27-31日，价格为每桶较7月27-31日新加坡平均报价贴水0.75美元。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻