国际油市：亚洲燃料油需求料将增长，因基础原油价格走低

路透新加坡7月8日 - 据行业消息人士周三透露，亚洲燃料油需求， 尤其是船用燃料油需求，可能会因基础价格走低而受到提振。 流动性有所增加，总成交量8万吨，其中维多公司买了60,000吨。 一名熟悉中国市场的交易员表示，中国燃料油需求稳定，但近期可能 有所增加；之前基础原油价格自周一以来下跌5%左右。 但另一名交易员称，由于进口税较高，加之炼油厂山东东明石化集团 获每日15万桶的原油进口配额，燃料油成交量可能会受到限制。 交易员称，由于运费依然较高，东西方价差过窄，所以进入新加坡的 套利交易可能将比6月份下降20-40%。 “现在几乎没有燃料油出口招标，”其中一名交易员称。 现货市场有四笔交易达成。 道达尔卖出2万吨380-cst燃料油给维多，船期8月3-7日；价格为每吨 302美元。 卢克石油(Lukoil)卖出2万吨380-cst燃料油给维多，船期8月3-7日； 价格为每吨302美元。 壳牌石油从卢克石油买入2万吨380-cst燃料油，船期7月23-27日；价 格为较新加坡报价每吨贴水3美元。 卢克石油卖出2万吨380-cst燃料油给维多，船期8月3-7日，价格为每 吨301美元。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 王颖；审校 王洋)