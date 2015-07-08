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亚洲 | 2015年 7月 8日 星期三 20:28 BJT

国际油市：亚洲燃料油需求料将增长，因基础原油价格走低

路透新加坡7月8日 - 据行业消息人士周三透露，亚洲燃料油需求，
尤其是船用燃料油需求，可能会因基础价格走低而受到提振。
    
    流动性有所增加，总成交量8万吨，其中维多公司买了60,000吨。
    
    一名熟悉中国市场的交易员表示，中国燃料油需求稳定，但近期可能
有所增加；之前基础原油价格自周一以来下跌5%左右。
    
    但另一名交易员称，由于进口税较高，加之炼油厂山东东明石化集团
获每日15万桶的原油进口配额，燃料油成交量可能会受到限制。
        
    交易员称，由于运费依然较高，东西方价差过窄，所以进入新加坡的
套利交易可能将比6月份下降20-40%。
    
    “现在几乎没有燃料油出口招标，”其中一名交易员称。
    
    
    现货市场有四笔交易达成。
    
    道达尔卖出2万吨380-cst燃料油给维多，船期8月3-7日；价格为每吨
302美元。
    
    卢克石油(Lukoil)卖出2万吨380-cst燃料油给维多，船期8月3-7日；
价格为每吨302美元。
    
    壳牌石油从卢克石油买入2万吨380-cst燃料油，船期7月23-27日；价
格为较新加坡报价每吨贴水3美元。
    
    卢克石油卖出2万吨380-cst燃料油给维多，船期8月3-7日，价格为每
吨301美元。(完)
      
      
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
    NYMEX主力合约                伦敦布兰特主力合约      
 
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    产油国官方售价英文原文    

 (编译 王颖；审校 王洋)

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