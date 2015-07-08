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市场报道 | 2015年 7月 8日 星期三 21:45 BJT

美国热股：报载微软将宣布新一轮裁员，股价盘初小涨

路透7月8日 - 纽约时报报导，全球最大软件公司微软 计划最早在周三宣布新一轮裁员，该公司正在力图进一步削减成本。

微软周二收报44.3美元，周三盘初上涨0.36%。(完)

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