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市场报道 | 2015年 7月 8日 星期三 21:42 BJT

美国热股：英国巴克莱CEO易人，在美上市股票盘初小跌

路透7月8日 - 英国巴克莱银行 表示，执行长Antony Jenkins将离职，其职务由董事长John McFarlane接替，此前公司董事会明确，需要更换领导以带领该银行继续前进。

巴克莱在纽约证交所上市的股票周二收报16美元，周三盘初跌0.68%。(完)

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