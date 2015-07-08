美国股市：低开，受中国股市继续暴跌和希腊危机拖累

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透7月8日 - 美国股市周三低开，因中国股市进一步暴跌，大宗商品价格下滑，希腊危机也尚未解决。
道琼工业指数 跌50.24点至17,726.67点，跌幅0.28%；标准普尔500指数 跌10.03点至2,071.31点，跌幅0.48%；Nasdaq指数 跌43.35点至4,954.01点，跌幅0.87%。(完) (编译 王颖；审校 王洋)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。