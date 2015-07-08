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市场报道 | 2015年 7月 8日 星期三 21:41 BJT

美国股市：低开，受中国股市继续暴跌和希腊危机拖累

路透7月8日 - 美国股市周三低开，因中国股市进一步暴跌，大宗商品价格下滑，希腊危机也尚未解决。

道琼工业指数 跌50.24点至17,726.67点，跌幅0.28%；标准普尔500指数 跌10.03点至2,071.31点，跌幅0.48%；Nasdaq指数 跌43.35点至4,954.01点，跌幅0.87%。(完) (编译 王颖；审校 王洋)

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