全球航运：波罗的海乾散货运价指数创今年新高，因巴拿马型船等运价上升

路透7月8日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三创下今年新高，因巴拿马型船和较小型船舶运价上升。

乾散货运价指数上升10点，或1.2%，报840点，这是去年12月15日来最高水准。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下跌7点，或1.50%，报1,278点。日均获利下降54美元，报9,334美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升28点，或2.96%，报973点。日均获利升226美元，至7,752美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 上涨6点，至373点。超灵便型船指数 上涨8点，报750点。(完)