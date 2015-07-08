纽约期市：ICE原糖期货受巴西数据拖累小跌，阿拉比卡咖啡上涨

路透纽约/伦敦7月8日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周三下跌，因巴西行业数据显示6月上半个月甘蔗收割速度快于预期。

阿拉比卡咖啡期货小升，在周二跌至一年半低位后盘整，伦敦可可升向2011年高位，受英镑 走弱提振。

市场在周二交投震荡后，周三稳定下来。周二美元兑欧元上涨，且中国股市大跌燃点对中国经济的担忧，商品市场普跌。

原糖价格周三下跌，巴西Unica数据显示，6月上半个月巴西中南部地区甘蔗收割速度较预期更快。

ICE近月原糖期货 收跌0.02美分，或0.2%，报每磅12.31美分，仍接近周二触及的六周半高位12.69美分。

8月白糖期货 收低2.10美元，或0.6%，报每吨371.40美元，仍接近周二触及的两个月高位。该合约将在7月16日到期。

阿拉比卡咖啡期货升至周二低位之上，美元兑一篮子主要货币 走弱带来的支撑被巴西雷亚尔 下跌带来的压力抵消。

ICE次月阿拉比卡咖啡期货 收涨0.25美分，或0.2%，报每磅1.2495美元，周二触及去年1月来最低1.2365美元。

9月罗布斯塔咖啡期货 收高14美元，或0.8%，报每吨1,725美元。

9月伦敦可可期货 收涨7英镑，或0.3%，报每吨2,182英镑，接近上周触及的四年半高位2,191英镑。纽约次月可可期货 收跌3美元，或0.1%，报每吨3,247美元。(完)

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