版本:
中国
市场报道 | 2015年 7月 9日 星期四 05:11 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货因美元走弱而反弹，静待USDA报告

路透芝加哥7月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三小幅上涨，在连跌两日后反弹，交易商称，美元走弱和投资者在周五农业部报告公布前轧平头寸，支持玉米市场。

美国农业部(USDA)周五中午将公布月度供需报告，分析师普遍预计，政府将下调玉米产量预估。

一些投资者出脱空头头寸，为USDA报告公布后玉米上涨作准备。

不过，玉米交投区间相对狭窄，而小麦期货<0#W:>深度下跌，大豆期货<0#S:>稍早大幅攀升。

近月7月玉米合约 升1/2美分，至每蒲式耳4.16-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为340,407口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐