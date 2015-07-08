芝加哥期市：CBOT玉米期货因美元走弱而反弹，静待USDA报告

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透芝加哥7月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三小幅上涨，在连跌两日后反弹，交易商称，美元走弱和投资者在周五农业部报告公布前轧平头寸，支持玉米市场。
美国农业部(USDA)周五中午将公布月度供需报告，分析师普遍预计，政府将下调玉米产量预估。
一些投资者出脱空头头寸，为USDA报告公布后玉米上涨作准备。
不过，玉米交投区间相对狭窄，而小麦期货<0#W:>深度下跌，大豆期货<0#S:>稍早大幅攀升。
近月7月玉米合约 升1/2美分，至每蒲式耳4.16-1/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为340,407口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。