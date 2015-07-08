美国股市: 道琼工业指数收低1.47%，Nasdaq指数大跌1.75%

路透纽约7月8日 - 美国股市周三大幅收低，三大股指下挫逾1%，中国市场大跌，对美股的拖累更甚于希腊债务危机。

纽约证交所周三暂停交易三个多小时后，在下午恢复，也令投资者的不安情绪加重。

道琼工业指数 收低261.49点，或1.47%，至17,515.42点；标准普尔500指数 下跌34.65点，或1.66%，至2,046.69点；Nasdaq指数 下滑87.70点，或1.75%，至4,909.76点。