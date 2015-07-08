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市场报道 | 2015年 7月 9日 星期四 04:41 BJT

纽约期市：ICE期棉收在两周最低，因投机客抛售持续

路透纽约7月8日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三收在两周最低，因投机客继续降低持有的大量多头仓位，与此同时，对棉花需求，特别是中国需求，的忧虑持续。

“上周投机者用尽所有弹药买入，”Wedbush Securities资深棉花专家Sharon Johnson说。

Johnson表示，需求忧虑和美国棉花生长条件不断改善也拉低棉花价格。

ICE-12月期棉合约 结算下跌0.66美分，或1%，报每磅65.30美分，此为6月24日来最低收位。

交易商等待美国政府周五公布的月度供需报告。

追踪19种商品表现的汤森路透核心商品CRB指数 下滑0.13%。

在最新一周，投机者的净多头头寸从14,270口上升至41,279口。(完)

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)

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