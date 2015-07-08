加拿大股市：下挫1.5%，受全球不安情绪拖累

路透多伦多7月8日 - 加拿大主要股指周三下挫近1.5%，因中国股市大跌和油价下挫引发普遍的风险厌恶情绪。

加拿大主要股指所有板块全面下跌，金融、医疗保健和消费品类股等传统的避险股也下挫，这些类股在上周受到投资者青睐。

“实在很难不担心，当你看看欧洲危机，中国市场下跌，油价跌至低水平，以及加拿大可能濒临技术性衰退的事实，”Sprung Investment Management Inc.总裁Michael Sprung说，“没有多少让人高兴的消息。”

能源股下跌2.2%，因美国原油期货 走低。金矿股是少数上升的股票之一，因金价走高。