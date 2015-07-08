加拿大股市：下挫1.5%，受全球不安情绪拖累

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透多伦多7月8日 - 加拿大主要股指周三下挫近1.5%，因中国股市大跌和油价下挫引发普遍的风险厌恶情绪。
加拿大主要股指所有板块全面下跌，金融、医疗保健和消费品类股等传统的避险股也下挫，这些类股在上周受到投资者青睐。
“实在很难不担心，当你看看欧洲危机，中国市场下跌，油价跌至低水平，以及加拿大可能濒临技术性衰退的事实，”Sprung Investment Management Inc.总裁Michael Sprung说，“没有多少让人高兴的消息。”
能源股下跌2.2%，因美国原油期货 走低。金矿股是少数上升的股票之一，因金价走高。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低212.43点，或1.45%，收报14,412.07点。10大类股全数下跌，除了一个板块外，所有板块下跌至少1%。金融股回落1.1%。(完)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。