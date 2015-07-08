澳新经济指标预测--7月9日-7月16日****

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月6日当周 7月9日(四) 0130 澳洲就业人口(万人) 6月 减少0.5 增加4.2 全职就业人口(万人) -- 增加1.47 就业参与率 64.7% 64.7% 失业率 6.1% 6.0% 7月10日(五) 0130 澳洲自住房屋融资 5月 -3.5% +1.0% 投资房屋融资 -- +2.6% 7月13日当周 7月13日(一) 暂无重要经济数据公布。 7月14日(二) 0300 新西兰公债外资持有比例 6月 -- 63.0% 0130 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数 6月 -- 正7.0 企业信心指数 -- 正7 2245 新西兰食品价格指数 6月 -- +0.4% 7月15日(三) 0030 澳洲消费者信心 7月 -- -6.9% 0130 澳洲新车销售 6月 -- -1.3% 1200 新西兰制造业PMI 6月 -- 51.5 2245 新西兰CPI(较前季) 第二季 -- -0.3% (较上年同期) -- +0.1% 7月16日(四) 暂无重要经济数据公布。(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。