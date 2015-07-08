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亚洲 | 2015年 7月 9日 星期四 06:24 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月8日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 77.94 -1.68 -2.11 2581522

京东 30.32 -0.29 -0.95 13744790

新浪 43.30 -1.22 -2.74 3273614

搜狐 44.18 -2.92 -6.20 2357379

网易 132.35 +2.57 +1.98 1506505

百度 184.58 -2.96 -1.58 6447358

台湾

台湾积体电路 22.23 -0.73 -3.18 1308965

联电 1.91 -0.13 -6.37 114712

日月光 6.31 -0.25 -3.81 162812

硅品精密 7.04 -0.28 -3.83 905713

和信超媒体 0.69 -0.04 -5.46 89569

友达 4.14 +0.00 +0.04 282740

中华电信 31.28 -0.37 -1.17 9544

台湾国际航电 43.38 -0.29 -0.66 1339190

香港

中国移动 57.72 -3.28 -5.38 210029

中国联通 13.03 -1.33 -9.26 214191

中国电信 51.47 -3.01 -5.53 15717

中芯国际 4.18 -0.23 -5.22 6415

电讯盈科 5.24 -0.11 -2.12 3269

(完)

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Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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