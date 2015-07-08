《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月8日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 77.94 -1.68 -2.11 2581522
京东 30.32 -0.29 -0.95 13744790
新浪 43.30 -1.22 -2.74 3273614
搜狐 44.18 -2.92 -6.20 2357379
网易 132.35 +2.57 +1.98 1506505
百度 184.58 -2.96 -1.58 6447358
台湾
台湾积体电路 22.23 -0.73 -3.18 1308965
联电 1.91 -0.13 -6.37 114712
日月光 6.31 -0.25 -3.81 162812
硅品精密 7.04 -0.28 -3.83 905713
和信超媒体 0.69 -0.04 -5.46 89569
友达 4.14 +0.00 +0.04 282740
中华电信 31.28 -0.37 -1.17 9544
台湾国际航电 43.38 -0.29 -0.66 1339190
香港
中国移动 57.72 -3.28 -5.38 210029
中国联通 13.03 -1.33 -9.26 214191
中国电信 51.47 -3.01 -5.53 15717
中芯国际 4.18 -0.23 -5.22 6415
电讯盈科 5.24 -0.11 -2.12 3269
(完)
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