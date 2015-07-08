美国与加拿大经济指标预测--7月9日-7月16日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月6日当周 7月9日(四) 1215 加拿大房屋开工年率(万户) 6月 19.00 20.17 1230 加拿大新屋价格指数 5月 +0.1% +0.1% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月4日当周 27.5 28.1 四周均值(万人) -- 27.475 续请失业金人数(万人) 6月27日当周 224.8 226.4 7月10日(五) 1230 加拿大就业人口变动(万人) 6月 减少1.00 增加5.89 失业率 6.9% 6.8% 全职就业人数(万人) -- 增加3.09 兼职就业人数(万人) -- 增加2.79 就业参与率 -- 65.9% 1400 美国趸售(批发)库存(较前月) 5月 +0.3% +0.4% 趸售销售(较前月) +0.6% +1.6% 7月13日当周 7月13日(一) 1800 美国联邦预算(亿美元) 6月 盈余400 赤字824 7月14日(二) 1000 美国NFIB小企业信心指数 6月 -- 98.30 1230 美国进口物价(较前月) 6月 +0.3% +1.3% 出口物价(较前月) +0.1% +0.6% 1230 美国零售销售(较前月) 6月 +0.3% +1.2% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.6% +1.0% 1400 美国企业库存(较前月) 5月 +0.2% +0.4% 7月15日(三) 1230 加拿大制造业销售(较前月) 5月 -- -2.1% 1230 美国纽约联储制造业指数 7月 正2.75 负1.98 1230 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 +0.3% +0.5% (较上年同期) -- -1.1% 核心最终需求PPI(较前月) +0.1% +0.1% (较上年同期) -- +0.6% 1315 美国工业生产(较前月) 6月 +0.2% -0.2% 产能利用率 78.1% 78.1% 制造业产出(较前月) -- -0.2% 1400 加拿大央行利率决定 -- 0.75% 0.75% 7月16日(四) 1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 7月 -- 59 1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 7月 12.0 15.2 2000 美国整体资本净流动(亿美元) 5月 -- 净流入1,066 外国购买美国公债(亿美元) -- 净买入64 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 许娜；审校 张涛)