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市场报道 | 2015年 7月 9日 星期四 06:39 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--7月9日-7月16日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 
    
    GMT时间  经济指标/活动                         公布时段      预估值      前值 
    
    7月6日当周
    
    7月9日(四)
    1215 加拿大房屋开工年率(万户)                        6月     19.00        20.17
    1230 加拿大新屋价格指数                              5月     +0.1%        +0.1%
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)             7月4日当周      27.5         28.1
                         四周均值(万人)                            --        27.475
                   续请失业金人数(万人)          6月27日当周     224.8        226.4
    
    7月10日(五)
    1230 加拿大就业人口变动(万人)                        6月  减少1.00     增加5.89
               失业率                                             6.9%         6.8%
               全职就业人数(万人)                                  --      增加3.09
               兼职就业人数(万人)                                  --      增加2.79
               就业参与率                                          --         65.9%
    1400 美国趸售(批发)库存(较前月)                      5月     +0.3%        +0.4%
             趸售销售(较前月)                                    +0.6%        +1.6%
    
    7月13日当周
    
    7月13日(一)
    1800 美国联邦预算(亿美元)                            6月   盈余400      赤字824
    
    7月14日(二)
    1000 美国NFIB小企业信心指数                          6月       --         98.30
    1230 美国进口物价(较前月)                            6月     +0.3%        +1.3%
             出口物价(较前月)                                    +0.1%        +0.6%
    1230 美国零售销售(较前月)                            6月     +0.3%        +1.2%
              扣除汽车的零售销售(较前月)                         +0.6%        +1.0%
    1400 美国企业库存(较前月)                            5月     +0.2%        +0.4% 
    
    7月15日(三)
    1230 加拿大制造业销售(较前月)                        5月       --         -2.1%
    1230 美国纽约联储制造业指数                          7月    正2.75       负1.98
    1230 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较前月)         6月     +0.3%        +0.5%
                                        (较上年同期)               --         -1.1%
             核心最终需求PPI(较前月)                             +0.1%        +0.1%          
                            (较上年同期)                           --         +0.6%
    1315 美国工业生产(较前月)                            6月     +0.2%        -0.2%
             产能利用率                                          78.1%        78.1%
             制造业产出(较前月)                                    --         -0.2%
    1400 加拿大央行利率决定                              --      0.75%        0.75% 
    
    7月16日(四)
    1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数            7月       --            59
    1400 美国费城联邦储备银行制造业指数                  7月      12.0         15.2
    2000 美国整体资本净流动(亿美元)                      5月       --   净流入1,066
         外国购买美国公债(亿美元)                                  --      净买入64 (完)
    
        经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              
 　 已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 许娜；审校 张涛)

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