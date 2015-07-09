金砖国家：7月8日股汇市收盘纵览

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透7月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月8日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 下跌2.76%或25.68点，报904.57点。
中国股市：沪综指收跌5.9%，救市策略调整但仍难以恢复市场信心
中国汇市：人民币放量微收升，央行维稳离岸CNH由跌转涨
香港股市：恒指重挫5.8%，创2008年10月以来最大单日跌幅
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巴西股市：回吐昨日涨幅，在铁矿石矿商淡水河谷等大宗商品出口股带动下走低。指标Bovespa指数 跌1.07%，报51,781.74点。
巴西汇市：雷亚尔跌至三个月多低位，因中国股市暴跌削弱冒险意愿，并促使投资者在汇价近日大跌后减损。雷亚尔 收报3.2333/38，上日收报3.1809/25。
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南非股市：收高，继昨日下跌近3%后呈现技术性反弹，但希腊债务危机料加剧市场波动性。Top-40指数 收涨0.68%，至44,678.82点。大盘综合指数 升0.48%，报50,235.76点。
南非汇市：兰特兑美元跌至四周新低，担心金矿工人可能罢工
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印度股市：下挫近2%，创近一个月最大跌幅，跟随中国股市暴跌引发的亚股跌势。指标BSE指数 收低1.72%，至27,687.72点；NSE指数 收跌1.74%，至8,363.05点。
印度汇市：卢比兑美元 跌至63.60/63.61，因中国股市持续大跌触发印度股市恐慌，担心外资流出。卢比兑美元上日收报63.46/63.47。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收跌1.14%，报875.670点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.55%，报481.52点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌1.36%，报57.513卢布。卢布兑欧元 降1.96%，至63.620卢布。(完) (整理 许娜；审校 郑茵)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”