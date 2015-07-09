金砖国家：7月8日股汇市收盘纵览

路透7月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月8日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 下跌2.76%或25.68点，报904.57点。

中国股市：沪综指收跌5.9%，救市策略调整但仍难以恢复市场信心

中国汇市：人民币放量微收升，央行维稳离岸CNH由跌转涨

香港股市：恒指重挫5.8%，创2008年10月以来最大单日跌幅

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巴西股市：回吐昨日涨幅，在铁矿石矿商淡水河谷等大宗商品出口股带动下走低。指标Bovespa指数 跌1.07%，报51,781.74点。

巴西汇市：雷亚尔跌至三个月多低位，因中国股市暴跌削弱冒险意愿，并促使投资者在汇价近日大跌后减损。雷亚尔 收报3.2333/38，上日收报3.1809/25。

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南非股市：收高，继昨日下跌近3%后呈现技术性反弹，但希腊债务危机料加剧市场波动性。Top-40指数 收涨0.68%，至44,678.82点。大盘综合指数 升0.48%，报50,235.76点。

南非汇市：兰特兑美元跌至四周新低，担心金矿工人可能罢工

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印度股市：下挫近2%，创近一个月最大跌幅，跟随中国股市暴跌引发的亚股跌势。指标BSE指数 收低1.72%，至27,687.72点；NSE指数 收跌1.74%，至8,363.05点。

印度汇市：卢比兑美元 跌至63.60/63.61，因中国股市持续大跌触发印度股市恐慌，担心外资流出。卢比兑美元上日收报63.46/63.47。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收跌1.14%，报875.670点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.55%，报481.52点。