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市场报道 | 2015年 7月 9日 星期四 06:50 BJT

美国股市：纽约证交所盘中因技术故障暂停交易逾三小时

路透纽约7月8日 - 纽约证交所周三盘中因技术故障暂停交易三个多小时，这是美国金融市场近两年来最大的一次交易中断，令本已担心中国股市崩盘和希腊债务危机的投资者更加紧张不安。

纽约证交所称这次暂停交易并非网络攻击所致；暂停交易时间从1530GMT稍后持续至1910GMT。其他交易所交易正常。(完)

(编译 于春红; 审校 徐文焰)

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