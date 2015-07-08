EIA库存周报：美国上周原油和汽油库存均意外增加

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透纽约7月8日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油和汽油库存增加，尽管分析师原本预期减少；馏分油库存增幅则高于预估。
原油和汽油库存意外增加的消息，打压原油期货下跌，汽油期货则脱离日高。
数据显示，上周美国原油库存 增加38.4万桶至4.6576亿桶。分析师原先预期为减少70万桶。
但上周原油日进口量 减少19.7万桶。
EIA公布，俄克拉荷马州库欣的原油库存 增加29.9万桶。
EIA数据还显示，炼厂原油日加工量 增6.5万桶。炼厂产能利用率 下降0.3个百分点至94.7%。
即便产能利用率下降，汽油库存 仍增加120万桶。路透调查中分析师原先预期为减少25.4万桶。
EIA数据显示，包括柴油和取暖油在内的馏分油库存 增加160万桶。市场预期为增加86万桶。
“原油库存小幅增加及汽油库存大增，使得这份报告基调偏空。”纽约Again Capital LLC的合伙人John Kilduff指出。(完) (编译 张若琪 审校 徐文焰)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。