EIA库存周报：美国上周原油和汽油库存均意外增加

路透纽约7月8日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油和汽油库存增加，尽管分析师原本预期减少；馏分油库存增幅则高于预估。

原油和汽油库存意外增加的消息，打压原油期货下跌，汽油期货则脱离日高。

数据显示，上周美国原油库存 增加38.4万桶至4.6576亿桶。分析师原先预期为减少70万桶。

但上周原油日进口量 减少19.7万桶。

EIA公布，俄克拉荷马州库欣的原油库存 增加29.9万桶。

EIA数据还显示，炼厂原油日加工量 增6.5万桶。炼厂产能利用率 下降0.3个百分点至94.7%。

即便产能利用率下降，汽油库存 仍增加120万桶。路透调查中分析师原先预期为减少25.4万桶。

EIA数据显示，包括柴油和取暖油在内的馏分油库存 增加160万桶。市场预期为增加86万桶。

“原油库存小幅增加及汽油库存大增，使得这份报告基调偏空。”纽约Again Capital LLC的合伙人John Kilduff指出。(完) (编译 张若琪 审校 徐文焰)