中港个股：中信证券拟推员工自发购股方案，筹约10亿港元买公司H股

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透上海7月9日 - 中国最大券商--中信证券 周四公告称，公司拟于近期推动员工自发购股方案的实施，筹集约10亿港元购买公司H股。
公告指出，符合一定条件的公司董事、监事、高级管理人员及其他员工，将根据依法合规、自愿参与、风险自担的原则，以个人自有资金，筹集约10亿港元，用于购买并持有公司于香港联交所上市的H股股份。
中信证券周三表示，公司经营管理层将促成公司股东增持公司股份，公司高级管理人员及员工将在合法合规的前提下自发购买公司股份。
昨日公告并称，截至目前，中信证券一切经营活动正常进行，流动性充裕，各项风险控制指标优于监管指标。截止6月底，中信证券净资本为697.14亿元人民币，较上月增长60%；上半年业绩同比实现大幅提升。
中信证券A股周三跌停，收报23.43元；H股则收跌9.48%，报19.1港元，盘中一度暴跌逾22%。（完） (发稿 边竞; 审校 张喜良)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。