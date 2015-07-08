版本:
中国
亚洲 | 2015年 7月 9日 星期四 07:42 BJT

中港个股：中信证券拟推员工自发购股方案，筹约10亿港元买公司H股

路透上海7月9日 - 中国最大券商--中信证券 周四公告称，公司拟于近期推动员工自发购股方案的实施，筹集约10亿港元购买公司H股。

公告指出，符合一定条件的公司董事、监事、高级管理人员及其他员工，将根据依法合规、自愿参与、风险自担的原则，以个人自有资金，筹集约10亿港元，用于购买并持有公司于香港联交所上市的H股股份。

中信证券周三表示，公司经营管理层将促成公司股东增持公司股份，公司高级管理人员及员工将在合法合规的前提下自发购买公司股份。

昨日公告并称，截至目前，中信证券一切经营活动正常进行，流动性充裕，各项风险控制指标优于监管指标。截止6月底，中信证券净资本为697.14亿元人民币，较上月增长60%；上半年业绩同比实现大幅提升。

中信证券A股周三跌停，收报23.43元；H股则收跌9.48%，报19.1港元，盘中一度暴跌逾22%。（完） (发稿 边竞; 审校 张喜良)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐