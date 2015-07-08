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亚洲 | 2015年 7月 9日 星期四 07:58 BJT

《全球汇市》中国忧虑席卷市场提振日圆跳涨，美元走低

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1068 1.1075 -0.06 -8.51 1.2097

美元/日圆 120.80 120.70 +0.08 +0.94 119.68

欧元/日圆 133.70 133.68 +0.01 -7.65 144.78

美元/瑞郎 0.9452 0.9452 +0.00 -4.92 0.9941

英镑/美元 1.5366 1.5359 +0.05 -1.33 1.5573

美元/加元 1.2732 1.2744 -0.09 +9.59 1.1618

澳元/美元 0.7416 0.7427 -0.15 -9.21 0.8168

新西兰元/美元 0.6710 0.6725 -0.22 -13.94 0.7797

澳元/日圆 89.590 89.620 -0.03 -8.35 97.750

新西兰元/日圆 81.060 81.150 -0.11 -13.13 93.310

英镑/日圆 185.62 185.36 +0.14 -0.41 186.38

澳元/新西兰元 1.1047 1.1029 +0.16 +5.52 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 许娜/李爽/张荻/李婷仪 审校 龚芳/郑茵/王丽鑫)

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