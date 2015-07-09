《美国上市公司业绩公布日程表》--7月9日至7月16日

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
汤森路透7月8日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司：
公布时间 业绩季度及公司名称 代码
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7月 9日 BMO Q2 2015 百事可乐(PepsiCo)
7月 9日 11:00 Q3 2015 Walgreens Boots Alliance Inc
7月14日 AMC Q2 2015 CSX Corp
7月14日 BMO Q2 2015 Fastenal Co
7月14日 BMO Q2 2015 强生(Johnson & Johnson)
7月14日 11:00 Q2 2015 摩根大通(JPMorgan Chase & Co)
7月14日 12:00 Q2 2015 富国银行(Wells Fargo)
7月14日 AMC Q2 2015 百胜集团(Yum Brands)
7月15日 11:00 Q2 2015 美国银行(Bank of America Corp)
7月15日 BMO Q2 2015 贝莱德(BlackRock Inc)
7月15日 BMO Q2 2015 达美航空(Delta Air Line)
7月15日 AMC Q2 2015 英特尔(Intel)
7月15日 AMC Q2 2015 Kinder Morgan Inc
7月15日 AMC Q2 2015 Netflix Inc
7月15日 BMO Q2 2015 PNC Financial Services Group
7月15日 BMO Q2 2015 U.S. Bancorp
7月16日 BMO Q2 2015 BB&T
7月16日 12:00 Q2 2015 花旗集团(Citigroup)
7月16日 BMO Q2 2015 eBay
7月16日 AMC Q2 2015 谷歌(Google)
7月16日 BMO Q2 2015 高盛(Goldman Sachs Group)
7月16日 BMO Q2 2015 Key
7月16日 AMC Q2 2015 美泰儿(Mattel)
7月16日 AMC Q2 2015 People's United Financial
7月16日 BMO Q2 2015 Philip Morris International
7月16日 BMO Q2 2015 PPG Industries
7月16日 BMO Q2 2015 嘉信理财(Charles Schwab)
7月16日 BMO Q2 2015 Sherwin-Williams Co
7月16日 AMC Q2 2015 斯伦贝谢(Schlumberger NV)
7月16日 BMO Q2 2015 UnitedHealth Group
如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 张若琪)
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